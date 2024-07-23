Вооруженные силы Украины могут создать условия для успешных контрнаступательных операций. В частности, этому будет способствовать помощь западных союзников. Кроме того, российские войска начинают испытывать дефицит вооружений и живой силы, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского изданию The Guardian, в котором военный сказал, что за последние два с половиной года россияне существенно увеличили свои человеческие и материальные ресурсы для войны.

Однако эксперты отмечают, что это не свидетельствует о внезапном увеличении присутствия военных РФ в Украине, а скорее отражают кадровый и материальный дефицит украинской армии. По словам Сырского, военное командование сосредоточено на решении проблем со снабжением вооружений, чтобы защититься от затяжных наступлений противника. Он добавил, что ВСУ успешно проводят оборонные операции, несмотря на материальное неравенство с противником.

Впрочем, в ISW считают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Россия не сможет наращивать количество личного состава и техники для боевых действий. Кроме того, страна исчерпывает свои ограниченные запасы оружия времен СССР. Пока неясно, сможет ли оборонная промышленность РФ производить достаточное количество техники, чтобы выдержать высокий уровень потерь даже при дальнейшей экономической мобилизации.

«Дальнейшая экономическая мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярна среди россиян, которые в большинстве своем апатично относятся к войне, пока она не влияет на их повседневную жизнь, а изменение политики может ослабить внутреннюю поддержку войны», - считают аналитики ISW.

По мнению экспертов, Кремлю все-таки придется дополнительно мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность. Однако заявления Сырского доказывают, что Силы обороны успешно защищали и освобождали территорию, несмотря на все преимущества врага.

«В ISW продолжают оценивать, что Силы обороны могут бороться за инициативу на поле боя и, наконец, создать условия для проведения как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций при своевременной и надлежащей помощи со стороны Запада в области безопасности», - подытожили аналитики.