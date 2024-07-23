Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:36

Выступая на совместном заседании Конгресса в среду, премьер-министр Биньямин Нетаньяху решительно отверг осуждение ведения Израилем войны в секторе Газа, расточал похвалы и благодарности Соединенным Штатам, обвинил во всем Иран и ни словом не намекнул о своей готовности завершить конфликт. Выступая перед американскими законодателями, израильский премьер установил новый мировой рекорд, обойдя политического титана XX века, сэра Уинстона Черчилля: он стал первым иностранным лидером, который выступил на совместном заседании Конгресса четыре раза.

Вполне естественно, что от этого выступления следовало ожидать чего-то такого эпохального, но Нетаньяху не стал напрягаться и выдал с высокой трибуны то, что ветеран американской политики Нэнси Пелоси, экс-председатель Палаты представителей, назвала «безусловно худшим выступлением любого иностранного высокопоставленного лица, приглашенного выступить перед Конгрессом». Кстати, она, как и другие 80 демократов, конгрессменов и сенаторов, отказалась присутствовать на выступлении, а еще часть покинула зал, когда Нетаньяху вещал с высокой трибуны. А за стенами Капитолия в знак протеста против Нетаньяху бушевали тысячи демонстрантов, в том числе и представители ряда еврейских организаций. Что израильского премьера вовсе не смутило, он сумел найти слова и для них, крайне «дипломатично» назвав протестующих «полезными для Ирана идиотами». А накануне более 30 деятелей израильского истеблишмента, в том числе бывшие военные и руководители разведки, министры правительства, ученые и руководители бизнеса, направили в адрес лидерам Конгресса США - спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, лидеру демократов Хакиму Джеффрису, лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру меньшинства Митчу Макконнеллу – убойное письмо.

В котором назвали Биньямина Нетаньяху «экзистенциальной угрозой» для Израиля и предупредили, что его подход к войне в Газе наносит ущерб интересам США. Подчеркнув, что он отдает приоритет своей собственной «политической выживаемости, а не нашим общим, американо-израильским интересам». Словом, политический фон для выступления Нетаньяху был вполне себе соответствующий, и он не мог об этом не знать. Но когда Биби это смущало. Мастер самопиара, для которого главный принцип «вали все кулем – после разберем», он построил свою речь так, как будто ничего особенного и негативного для Израиля не происходит. Что подтверждают ключевые моменты его выступления. Он поблагодарил всех - и демократов, и республиканцев, включая президента Байдена и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, за поддержку Израиля в войне против ХАМАС. «Я знаю, что Америка нас поддерживает, - сказал он. - И я благодарю вас за это. Спасибо вам, друзья мои». Нетаньяху отверг все обвинения Международного уголовного суда в том, что действия Израиля создают гуманитарный кризис в Газе. «Полнейшая, полная чушь, полная выдумка», — заявил он. Израиль, по его словам, позволил более чем 40 000 грузовиков с гуманитарной помощью въехать в Газу во время войны, что составляет «полмиллиона тонн продовольствия и более 3000 калорий на каждого мужчину, женщину и ребенка в Газе».

Он отверг обвинения в тяжелых потерях среди мирного палестинского населения, возложив вину за это на ХАМАС. По его словам, группировка «делает все, что в ее силах, чтобы подвергнуть опасности палестинских мирных жителей», используя школы, больницы и мечети для военных операций. Он подчеркнул многонациональный и многоконфессиональный состав израильской армии. «Мусульманские солдаты израильских сил самообороны сражаются бок о бок со своими еврейскими, христианскими и другими товарищами по оружию против общего врага, — сказал Нетаньяху. - Левые и правые, религиозные и светские, вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности и цвета кожи, все они проникнуты неукротимым духом Маккавеев, легендарных еврейских воинов древности». Но это общие слова, которые он просто обязан был сказать в нынешней ситуации, когда недовольство его политикой растет во всем мире. Делать хорошую мину при плохой игре, отрицать любой негатив и выдавать несущественное за грандиозный успех – это правило знает любой политик. А вот в том, что касается конкретики по поводу прекращения, Нетаньяху предпочитал быть гораздо «скромнее».

Нетаньяху заявил, что «новая Газа может появиться», если ХАМАС потерпит поражение, а Газа будет «демилитаризована и дерадикализирована». «Война может закончиться завтра, если ХАМАС разоружится, сдастся и вернет всех заложников. Но если они этого не сделают, Израиль будет воевать до тех пор, пока мы не уничтожим военный потенциал ХАМАСа, не положим конец его правлению в Газе и не вернем всех наших заложников домой, — сказал Нетаньяху. - Вот что значит полная победа, и мы не согласимся ни на что меньшее». То есть «война до победного конца» без всякой альтернативы. Со смутными перспективами послевоенного устройства. «Израиль не стремится заселять Газу. Но в обозримом будущем мы должны сохранить там преобладающий контроль над безопасностью, чтобы предотвратить возрождение террора, чтобы гарантировать, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для Израиля», - сказал Нетаньяху. Все расплывчато, неконкретно и без всякого упоминания о роли и месте палестинцев в послевоенном устройстве и управлении на их землях. Как-то слабовато для серьезного политика, не находите? Но умолчав о главном, израильский премьер предложил американскому истеблишменту новую «игрушку-погремушку» грандиозного масштаба – создание глобального антииранского альянса. К которому должны присоединиться и американцы, и «все страны, которые находятся в мире с Израилем, и все те страны, которые заключат мир с Израилем».