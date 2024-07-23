Война будет, пока один человек зарабатывает на ней главная тема
Выступая на совместном заседании Конгресса в среду, премьер-министр Биньямин Нетаньяху решительно отверг осуждение ведения Израилем войны в секторе Газа, расточал похвалы и благодарности Соединенным Штатам, обвинил во всем Иран и ни словом не намекнул о своей готовности завершить конфликт.
Выступая перед американскими законодателями, израильский премьер установил новый мировой рекорд, обойдя политического титана XX века, сэра Уинстона Черчилля: он стал первым иностранным лидером, который выступил на совместном заседании Конгресса четыре раза.
Вполне естественно, что от этого выступления следовало ожидать чего-то такого эпохального, но Нетаньяху не стал напрягаться и выдал с высокой трибуны то, что ветеран американской политики Нэнси Пелоси, экс-председатель Палаты представителей, назвала «безусловно худшим выступлением любого иностранного высокопоставленного лица, приглашенного выступить перед Конгрессом».
Кстати, она, как и другие 80 демократов, конгрессменов и сенаторов, отказалась присутствовать на выступлении, а еще часть покинула зал, когда Нетаньяху вещал с высокой трибуны. А за стенами Капитолия в знак протеста против Нетаньяху бушевали тысячи демонстрантов, в том числе и представители ряда еврейских организаций. Что израильского премьера вовсе не смутило, он сумел найти слова и для них, крайне «дипломатично» назвав протестующих «полезными для Ирана идиотами».
А накануне более 30 деятелей израильского истеблишмента, в том числе бывшие военные и руководители разведки, министры правительства, ученые и руководители бизнеса, направили в адрес лидерам Конгресса США - спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, лидеру демократов Хакиму Джеффрису, лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру меньшинства Митчу Макконнеллу – убойное письмо.
В котором назвали Биньямина Нетаньяху «экзистенциальной угрозой» для Израиля и предупредили, что его подход к войне в Газе наносит ущерб интересам США. Подчеркнув, что он отдает приоритет своей собственной «политической выживаемости, а не нашим общим, американо-израильским интересам». Словом, политический фон для выступления Нетаньяху был вполне себе соответствующий, и он не мог об этом не знать.
Но когда Биби это смущало. Мастер самопиара, для которого главный принцип «вали все кулем – после разберем», он построил свою речь так, как будто ничего особенного и негативного для Израиля не происходит. Что подтверждают ключевые моменты его выступления.
Он поблагодарил всех - и демократов, и республиканцев, включая президента Байдена и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, за поддержку Израиля в войне против ХАМАС. «Я знаю, что Америка нас поддерживает, - сказал он. - И я благодарю вас за это. Спасибо вам, друзья мои».
Нетаньяху отверг все обвинения Международного уголовного суда в том, что действия Израиля создают гуманитарный кризис в Газе. «Полнейшая, полная чушь, полная выдумка», — заявил он. Израиль, по его словам, позволил более чем 40 000 грузовиков с гуманитарной помощью въехать в Газу во время войны, что составляет «полмиллиона тонн продовольствия и более 3000 калорий на каждого мужчину, женщину и ребенка в Газе».
Он отверг обвинения в тяжелых потерях среди мирного палестинского населения, возложив вину за это на ХАМАС. По его словам, группировка «делает все, что в ее силах, чтобы подвергнуть опасности палестинских мирных жителей», используя школы, больницы и мечети для военных операций.
Он подчеркнул многонациональный и многоконфессиональный состав израильской армии. «Мусульманские солдаты израильских сил самообороны сражаются бок о бок со своими еврейскими, христианскими и другими товарищами по оружию против общего врага, — сказал Нетаньяху. - Левые и правые, религиозные и светские, вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности и цвета кожи, все они проникнуты неукротимым духом Маккавеев, легендарных еврейских воинов древности».
Но это общие слова, которые он просто обязан был сказать в нынешней ситуации, когда недовольство его политикой растет во всем мире. Делать хорошую мину при плохой игре, отрицать любой негатив и выдавать несущественное за грандиозный успех – это правило знает любой политик.
А вот в том, что касается конкретики по поводу прекращения, Нетаньяху предпочитал быть гораздо «скромнее».
Нетаньяху заявил, что «новая Газа может появиться», если ХАМАС потерпит поражение, а Газа будет «демилитаризована и дерадикализирована». «Война может закончиться завтра, если ХАМАС разоружится, сдастся и вернет всех заложников. Но если они этого не сделают, Израиль будет воевать до тех пор, пока мы не уничтожим военный потенциал ХАМАСа, не положим конец его правлению в Газе и не вернем всех наших заложников домой, — сказал Нетаньяху. - Вот что значит полная победа, и мы не согласимся ни на что меньшее».
То есть «война до победного конца» без всякой альтернативы. Со смутными перспективами послевоенного устройства. «Израиль не стремится заселять Газу. Но в обозримом будущем мы должны сохранить там преобладающий контроль над безопасностью, чтобы предотвратить возрождение террора, чтобы гарантировать, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для Израиля», - сказал Нетаньяху. Все расплывчато, неконкретно и без всякого упоминания о роли и месте палестинцев в послевоенном устройстве и управлении на их землях. Как-то слабовато для серьезного политика, не находите?
Но умолчав о главном, израильский премьер предложил американскому истеблишменту новую «игрушку-погремушку» грандиозного масштаба – создание глобального антииранского альянса. К которому должны присоединиться и американцы, и «все страны, которые находятся в мире с Израилем, и все те страны, которые заключат мир с Израилем».
Поскольку, по его мнению, поддерживаемые Ираном ополченцы, такие как ХАМАС в Газе, «Хезболла» в Ливане и хуситы в Йемене, независимо от их агрессии против Израиля, на самом деле ведут войну против другой страны: «Главная война, настоящая война Ирана, идет с Америкой». И предлагает ответить на это созданием американо-израильской коалиции. Иными словами, предлагает Вашингтону взвалить на себя все бремя ирано-израильских отношений.
Кто будет в этой коалиции главным – а вот зря вы думаете, что Америка. «В самом сердце Ближнего Востока, на пути Ирана, стоит одна гордая проамериканская демократия, моя страна, государство Израиль», - сказал в своем выступлении он. Из чего следует, что ей и задавать тон в этой коалиции. Такие вот у него ближайшие планы.
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К счастью, ничто из того, что говорит Нетаньяху, не стоит воспринимать всерьез. Хотя израильский премьер очень хорош в произнесении зловещих заявлений, его слова, как правило, имеют мало практических последствий. И привлекают краткосрочное внимание только потому, что политизированная публика, в том числе пресса, путают риторику с реальностью, а шоу – с реальной политикой.
И маленький пример: «Мы не можем полагаться на чудеса. Нам нужны действия по устранению этой угрозы. Только одним действием можно добиться этого, и это свержение режима ХАМАСа в Газе. Я хочу сказать здесь и сейчас: мы не остановимся... Мы выполним задачу. Мы свернем режим террора ХАМАСа». Эти слова были произнесены Биньямином Нетаньяху, когда бы вы думали? В 2009 году…