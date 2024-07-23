Ракет США не будет в Германии при условии…
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что размещение на территории Германии американских ракет средней и меньшей дальности — сдерживающий фактор.
Завершение войны — «первое, что должна сделать Россия», чтобы не допустить появление ракет США на территории страны, добавил он.
США приступят к размещению в Германии ракет в 2026 году, среди них — экспериментальное гиперзвуковое вооружение. Олаф Шольц объяснил это, в том числе мерами по «предотвращению войны». МИД России уже допустил ответное развертывание ядерных ракет.