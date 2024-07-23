Сегодня в Баку началось 8-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией. Как сообщает haqqin.az, для участия в заседании в Азербайджане находится делегация во главе с сопредседателем Межправительственной комиссии от Сербии, министром культуры Сербии Николой Селаковичем.

На встрече сопредседателя комиссии от Азербайджана, министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева с Селаковичем были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, проделанная работа по развитию двусторонних отношений за прошедший период, а также повестка дня 8-го заседания комиссии.

На заседании с участием делегаций Бабаев подчеркнул, что благодаря политической воле и усилиям глав государств Азербайджана и Сербии отношения между нашими странами постоянно развиваются, достигая уровня стратегического партнерства.

Отмечено, что между двумя странами в 2013 году была подписана Декларация о стратегическом партнерстве, в 2018 году - План совместных действий по стратегическому партнерству, а также документы о сотрудничестве в различных сферах, и что наши отношения на основе дружбы и взаимного доверия постоянно расширяются.