Азербайджан и Сербия укрепляют стратегическое партнерство фото
Сегодня в Баку началось 8-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией. Как сообщает haqqin.az, для участия в заседании в Азербайджане находится делегация во главе с сопредседателем Межправительственной комиссии от Сербии, министром культуры Сербии Николой Селаковичем.
На встрече сопредседателя комиссии от Азербайджана, министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева с Селаковичем были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, проделанная работа по развитию двусторонних отношений за прошедший период, а также повестка дня 8-го заседания комиссии.
На заседании с участием делегаций Бабаев подчеркнул, что благодаря политической воле и усилиям глав государств Азербайджана и Сербии отношения между нашими странами постоянно развиваются, достигая уровня стратегического партнерства.
Отмечено, что между двумя странами в 2013 году была подписана Декларация о стратегическом партнерстве, в 2018 году - План совместных действий по стратегическому партнерству, а также документы о сотрудничестве в различных сферах, и что наши отношения на основе дружбы и взаимного доверия постоянно расширяются.
Высоко оценено создание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией. Сообщено, что торговые связи продолжают расти, и в течение первых 6 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Сербией увеличился в 5,24 раза.
За прошедший период в Баку и Белграде было проведено 12 бизнес-форумов и деловых встреч, и подчеркивалось, что эти мероприятия играют важную роль в развитии связей между бизнесменами наших стран и формировании новых направлений сотрудничества.
Селакович выразил удовлетворение тем, что дружба и взаимное уважение между Белградом и Баку постоянно расширяются, и сообщил, что продолжается работа по дальнейшему развитию взаимных связей.
На заседании были рассмотрены перспективы сотрудничества в различных областях. Обсуждалось расширение торгово-экономических связей на основе новых проектов, а также будущие направления сотрудничества в области энергетики, транспорта и логистики, труда и социальной защиты, сельского хозяйства, образования и других сферах.