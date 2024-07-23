О доступе к малому бизнесу в Азербайджане новая программа Минтруда

Отдел экономики

В результате реализации программы «Самозанятость» безработные и находящиеся в поиске работы соискатели не только получают доступ к трудоустройству, но также имеют шанс войти в сектор малого предпринимательства.

Данная программа предусматривает поддержку семей с низким доходом благодаря предоставлению им различных форм материальной помощи за счет государственных средств. Целью такой поддержки является развитие индивидуального хозяйства. Кроме того, на предварительном этапе самозанятые привлекаются к тренингам и семинарам, на которых они приобретают знания и навыки, необходимые для организации малого бизнеса и управления им. В результате обучения они создают бизнес-план и проект собственного дела, на реализацию которого впоследствии им выделяются государственные средства.

В результате реализации программы «Самозанятость» находящиеся в поиске работы не только получают доступ к трудоустройству, но также имеют шанс войти в сектор малого предпринимательства

Программа уже успела зарекомендовать себя как чрезвычайно успешная. На примерах множества реализованных кейсов можно наглядно увидеть, как люди, которые еще недавно были безработными и не знали, на что направить свой потенциал, благодаря полученной поддержке смогли построить собственный бизнес и тем самым обрели возможность получения дохода и улучшения своей жизни.

Значительную помощь людям, оказавшимся за пределами рынка труда, оказал «Проект поддержки занятости», реализуемый Министерством труда и социальной защиты населения при финансовом обеспечении со стороны Всемирного банка. В рамках данной инициативы члены семей шехидов, участники войны, лица с инвалидностью, вынужденные переселенцы, а также те, кто получают адресную социальную помощь, — то есть очень широкий круг лиц, относящихся к уязвимым группам населения, — привлекаются к программе самозанятости и получают возможность на законных основаниях занять достойную нишу на рынке труда.

Значительную помощь людям, оказавшимся за пределами рынка труда, оказал «Проект поддержки занятости», реализуемый Минтруда и социальной защиты населения

В последнее время к программе самозанятости добавились новые сферы экономической деятельности. Сейчас в рамках программы участникам представляются активы по 28 направлениям, ориентированным на сельское хозяйство, производство и рынок услуг. Данная программа играет важную роль в обеспечении трудоустройства жителей, переселенных на освобожденные от армянской оккупации территории, а также в оживлении социально-экономической жизни Карабаха и Восточного Зангезура. В рамках программы уже более 100 человек из числа жителей этих территорий получили необходимую поддержку для создания небольших хозяйств на родной земле. После победоносного завершения 44-дневной Отечественной войны к программе были привлечены 10,6 тыс. лиц — членов семей шехидов и участников войны, которые в результате смогли создать собственные малые хозяйства.

Все это дает основание утверждать, что программа «Самозанятость» играет важную роль в обеспечении устойчивого экономического развития и служит развитию микро- и малого предпринимательства, снижению уровня бедности и повышению социального благополучия нашего общества.