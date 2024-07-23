Отдел экономики 12:31

В результате реализации программы «Самозанятость» безработные и находящиеся в поиске работы соискатели не только получают доступ к трудоустройству, но также имеют шанс войти в сектор малого предпринимательства. Данная программа предусматривает поддержку семей с низким доходом благодаря предоставлению им различных форм материальной помощи за счет государственных средств. Целью такой поддержки является развитие индивидуального хозяйства. Кроме того, на предварительном этапе самозанятые привлекаются к тренингам и семинарам, на которых они приобретают знания и навыки, необходимые для организации малого бизнеса и управления им. В результате обучения они создают бизнес-план и проект собственного дела, на реализацию которого впоследствии им выделяются государственные средства.

Программа уже успела зарекомендовать себя как чрезвычайно успешная. На примерах множества реализованных кейсов можно наглядно увидеть, как люди, которые еще недавно были безработными и не знали, на что направить свой потенциал, благодаря полученной поддержке смогли построить собственный бизнес и тем самым обрели возможность получения дохода и улучшения своей жизни. Значительную помощь людям, оказавшимся за пределами рынка труда, оказал «Проект поддержки занятости», реализуемый Министерством труда и социальной защиты населения при финансовом обеспечении со стороны Всемирного банка. В рамках данной инициативы члены семей шехидов, участники войны, лица с инвалидностью, вынужденные переселенцы, а также те, кто получают адресную социальную помощь, — то есть очень широкий круг лиц, относящихся к уязвимым группам населения, — привлекаются к программе самозанятости и получают возможность на законных основаниях занять достойную нишу на рынке труда.