Армяне обсуждают с Госдепом Азербайджан
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Совбеза страны.
В ходе встречи собеседники обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и последних развитий.
Секретарь Совбеза подтвердил приверженность армянской стороны установлению всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе.
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