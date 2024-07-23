Армяне обсуждают с Госдепом Азербайджан

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Совбеза страны.

В ходе встречи собеседники обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и последних развитий.

Секретарь Совбеза подтвердил приверженность армянской стороны установлению всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе.