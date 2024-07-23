Перехват самолетов России и Китая над Аляской

Командование воздушно-космических сил Северной Америки (NORAD) сообщило о первом случае перехвата бомбардировщиков России и Китая, которые выполняли совместный полет. Об этом сообщает CNN.

В среду NORAD осуществило перехват двух российских Ту-95 и двух китайских бомбардировщиков H-6, которые вместе выполняли полет возле АляскиЭто называют первым случаем перехвата в ситуации, когда Россия и Китай действовали вместе, а также первым случаем, когда китайские бомбардировщики залетели в зону идентификации ПВО на Аляске. Вхождение в нее российских самолетов происходит регулярно.

Бомбардировщики не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады. Перехват осуществляли американские F-16 и F-35, а также канадские CF-18.

Ранее в июле финские и шведские пилоты перехватили российские истребители над Балтийским морем. На этой неделе сообщалось, что два стратегических бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США прибыли в Румынию и впервые будут осуществлять полеты с территории страны.