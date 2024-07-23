Одного из лидеров карабахских сепаратистов освободили из-под домашнего ареста
Один из лидеров бывшего сепаратистского режима в Карабахе Миша Гюрджан освобожден из-под домашнего ареста, сообщил адвокат Арсен Бабаян.
Гюрджян был задержан 25 мая этого года, точная причина задержания не сообщалась. Между тем армянская оппозиция заявляла, что задержание связано с контактами Гюрджана с лидером протестного движения Багратом Галстаняном.
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