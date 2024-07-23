Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящего в частной тбилисской клинике «Вивамед», улучшилось, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Состояние его здоровья является предметом постоянной заботы и наблюдения. ...Лично я очень рад, что состояние его здоровья резко улучшилось и хочу пожелать ему крепкого здоровья», - сказал Брегадзе журналистам.

Глава грузинского Минюста еще раз прокомментировал возможный перевод Саакашвили из больницы в тюрьму: «Конечно же, оценку состояния здоровья дают врачи. Мы можем лишь подтвердить, что, как только со стороны врачей будет готовность, он будет переведен в пенитенциарное учреждение, так как принцип очень прост, осужденный должен находиться в пенитенциарном учреждении».