Армянский министр хочет уйти: Не выносит свою работу

Министр экономики Армении Геворг Папоян может уйти в отставку, пишет газета «Грапарак».

По данным газеты, Папоян «терпеть не может эту работу и ежедневные контакты с премьер-министром Николом Пашиняном».

Отметим, что Папоян в начале марта этого года был назначен министром экономики после того, как 14 февраля Ваан Керобян подал в отставку. Затем Керобян стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера. В связи с этим Антикоррупционный суд в Ереване принял решение поместить Керобяна под домашний арест на два месяца.