В Азербайджане начался перевод студентов

Студенты, обучающиеся в нормативном периоде обучения высших и средних учебных заведений (кроме студентов последнего учебного года) и накопившие за период обучения не менее половины кредитов, определенных на этот период образовательной программой может участвовать в процессе.

Студентам, желающим принять участие в процессе, необходимо пройти регистрацию на портале portal.edu.az до 18:00 31 июля, заполнить и подтвердить электронную форму заявки.

Сегодня, 25 июля начался прием документов для перевода студентов, обучающихся в высшие и средние учебные заведения на 2024-2025 учебный год.

Балл, полученный обучающимся на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром для перевода, не должен быть ниже минимального проходного балла по соответствующей специальности в образовательном учреждении, в которое он желает перевестись в год поступления. Также квалификация, на которую студент принят и на которую он желает перевестись, должна находиться в пределах одной квалификационной группы, определенной Государственным экзаменационным центром.

Согласно правилам, перевод студентов неаккредитованных учебных заведений иностранных государств и студентов-заочников в других странах не допускается.

Кроме того, при обращении будут учитываться показатели того, что высшее учебное заведение, в котором учится студент, входит в рейтинговый список лучших высших учебных заведений мира, а также результаты, полученные студентом на экзаменах международного уровня.

Студенты, желающие перевестись из-за границы, должны предоставить свидетельство о частичном академическом признании. Абитуриентам необходимо обратиться в Агентство по обеспечению качества образования (tkta.edu.az; горяяая линия- 146-8 ) для получения сертификата о частичном признании.

Лица, переведенные из одного высшего учебного заведения в другое, меняющие специальность и восстановленные в рядах студентов (за исключением перевода лиц, обучающихся за счет государства по той же специальности), продолжают свое обучение только на платной основе.