Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:05

В середине июля ваш автор направил в редакцию корреспонденцию под заголовком «Поезд Байдена ушел. Президент Америки Дональд Трамп». Однако президентом Америки Трамп пробыл недолго, хотя поезд Байдена был направлен в депо. Ситуация после ухода Байдена из гонки перевернулась. До этого стратегия республиканцев была заострена на борьбу против президента — вся агитация, все пропагандистские маневры в социальных сетях, все то, что называется microtargeting, было призвано положить на лопатки Байдена, который и так не прочно стоял на ногах. Потому среди других причин Трамп и выбрал своим напарником Джей Ди Вэнса, чтобы на фоне этого 39-летнего бородатого красавца оттенить старческое лицо Джо. Но в последние дни Вашингтон полнится слухами о том, что Трамп сожалеет о своем выборе. Большинство американцев увидели в Вэнсе клона самого Дональда, о чем первым сказал Байден. Политологи стали припоминать ему не слишком удачную кампанию по выборам в Сенат от 2022 года, когда он, хотя и победил, набрал меньше очков, чем каждый из конкурентов.

По американской традиции политик, которого выбирает кандидат от партии в президенты, пользуется значительным доверием избирателей. Так было, например, с сенатором Тимом Кейном, которого выбрала Хиллари Клинтон в 2016 году — он был весьма популярным и в своем штате Вирджиния, и по всей стране. Рейтинги же Вэнса удручают республиканцев. По самому лучшему для него опросу, проведенному Marist College, положительного мнения о Вэнсе придерживается 31 процент избирателей, а отрицательного — 33. А по остальным замерам общественного мнения он, как здесь говорят, «под водой» - по четырем из пяти опросов его негативный рейтинг превышает позитивный на двузначную цифру. Как же так, куда смотрели республиканские стратеги? А, наверное, дело в том, что все правила игры диктовал лично Трамп. Совсем как в его шоу «Кандидат», где он сам решал, кого уволить из участников игры, а кого оставить. Недосмотрели еще и потому, что до последнего не верили, что Байден покинет гонку и передаст эстафету Камале Харрис. А теперь что получается? Сам Трамп в свои 78 лет становится самым старым кандидатом в президенты в истории США, что активно стали эксплуатировать его противники.

Но главное, наверное, в том, что Камала сделает одной из главных тем своей кампании борьбу за права женщин на аборты, в которой республиканцы просто плывут. Тот же Вэнс прославился своим жестким противодействием практике абортов. Правда, после номинации на пост вице-президента он попытался смягчить свою доселе непримиримую риторику. Но ему не забывают когда-то сказанные слова о том, что подвергшиеся изнасилованиям женщины обязаны оставаться в браке ради детей. Женщины между тем являются наиболее активной частью американского электората. И они в состоянии сказать свое веское слово в таких важных колеблющихся штатах, как Аризона, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Но Вэнс никаких выводов не делает и продолжает свою сексистскую риторику, направленную теперь конкретно против Харрис. Так, он вытащил на свет свое интервью, данное Такеру Карлсону в 2021 году. В нем он заявил, что Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич, конгрессвумен Александрия Окасио Кортес «не имеют места в будущем страны, потому что у них нет детей». Политиков-демократов Вэнс назвал «бездетными любимцами кошек, которые стали жалкими в своей жизни из-за выбора, который они сделали». «Фи!» - скажут наши читатели. И правильно сделают. Действительно, эти слова могут вызвать лишь омерзение. Такое, которое испытали 25 миллионов американцев, которые увидели видео с повтором интервью Вэнса.

Парень явно без царя в голове. Но такие же, как он недалекие комментаторы резво откликнулись на аргументы Вэнса. Республиканец Уиллан Чемберлен, работавший в штабе губернатора Флориды Рона Десантиса, сказал, что «отсутствие детей у Камалы Харрис - не подлежащая сомнениям причина, почему она не должна быть президентом страны». У Камалы нет своих детей, но у ее мужа Дугласа Эмхоффа есть двое детей от первого брака — Элла и Коул. И они стали для Камалы родными. Когда Элла участвовала в выпуске колледжа, вице-президент Харрис стояла рядом со своей падчерицей. Элла всегда относилась к ней как к родной матери и называла ласковым именем Momala (от слов mother и Kamala). «Когда я услышала подобные «аргументы» против Камалы, у меня глаза вылезли из орбит, - говорит Ребеккка Броди, которая поддерживает дружеские отношения с Эллой и Коулом и хорошо знает обстановку в их семье. Мать троих, из которых двое детей приемные, она сказала им, что Камалу называют Momala. И с тех пор они стали называть ее Marebecca. Бездетность стала темой кампании. Отлично! Но вернемся к большой американской политике. Один из журналистов влиятельного издания Atlantic Тим Альберта провел несколько встреч с двумя главными менеджерами кампании Трампа - Крисом ЛаЧивиттой и Сьюзи Уайлз. Еще в начале марта, когда Трамп стал победителем в республиканских праймериз, он спросил их: «Чего вы боитесь больше всего в отношении Байдена?» «Честно говоря, он сам не главная угроза», - сказал ЛаЧивитта и замолк. «Институционные демократы», - закончила вместо него Уайлз.