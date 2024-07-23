Телефонный разговор Ермака и Салливана

В ходе беседы Ермак и Салливан проанализировали результаты саммита мира, а также рассмотрели текущие усилия США, направленные на помощь в восстановлении и защите энергетической инфраструктуры Украины, и договорились о тесной координации и приоритетности этих усилий.

«Чиновники обсудили потребности Вооруженных Сил Украины в оборудовании и важность расширения тренировочных миссий для украинских солдат в странах-партнерах. Собеседники также обменялись мнениями о планах Украины по использованию истребителей F-16 летом этого года и необходимости поставки Украине новых систем противовоздушной обороны»,- сообщает пресс-служба.