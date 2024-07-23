Игбал работал на армян

Как стало известно haqqin.az, указанное лицо, проживавшее за рубежом, было задержано в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасностиАзербайджана.

Накануне в Сабаильском районном суде Баку состоялось судебное заседание в связи с избранием меры пресечения в отношении гражданина Азербайджана Игбала Шахин оглу Абилова, подозреваемого в государственной измене путем выполнения поручений органов спецслужб Армении.

Игбал Абилов обвиняется в государственной измене путем выполнения заданий представителей органов спецслужб Армении, дислоцированных на территории третьей страны - совершении действий, направленных на разжигание ненависти и вражды на этнической почве на территории Азербайджана В ходе судебного процесса, наряду с другими доказательствами, были обнародованы секретные переговоры и сделки, проведенные Абиловым по SKYPE с руководителем кафедры востоковедения Ереванского государственного университета и директором действующего в Армении Института востоковедения Гарником Асатряном, который под контролем спецслуж Армении ведет целенаправленную работу против территориальной целостности Азербайджана.

Установлены обоснованные подозрения организации Абиловым вместе с представителями иностранных спецслужб путем привлечения подрывных сил из разных стран деятельности так называемой организации против территориальной целостности Азербайджана, а также помощи Вардану Восканяну и другим лицам, связанным с армянскими спецслужбами, в осуществлении враждебной деятельности против Азербайджана.

Абилову предъявлено обвинение по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства по поручению иностранных организаций и их представителей) и 283.1 (действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды) УК Азербайджанской Республики. Суд избрал Абилову меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.