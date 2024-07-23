Как проявляется ротавирус у детей, и как его лечить
В последнее время среди детей распространяется инфекция ротавируса. Родители жалуются, что их дети страдают лихорадкой, рвотой и болями в животе, особенно часто заболевают младенцы.
Как сообщил педиатр Вагиф Гараев, заболевание чаще всего наблюдается у детей до 5 лет. Вирус передается через загрязненную воду и продукты питания: «У больных повышается температура, наблюдается постоянная рвота и диарея. Если организм теряет много жидкости, состояние становится серьезным. Самолечение неправильно, необходимо обязательно обратиться к врачу. Дети, которые не могут принимать жидкость, должны находиться под наблюдением врача».
Педиатр Научно-исследовательского института педиатрии Сабина Джафарова рассказала haqqin.az, что ротавирусная инфекция имеет вирусную этиологию и проявляется поражением желудка и кишечника. 95 процентов детей переносят ротавирусную инфекцию в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, что увеличивает риск бытового заражения. Дети, которые питаются исключительно грудным молоком (до 6 месяцев), редко заражаются инфекцией.
В результате рвоты и диареи у детей может возникнуть тяжелое обезвоживание организма, при инфекции наблюдаются тошнота, рвота, диарея в течение 3-7 дней, боли в животе, повышение температуры, слабость.
«Не существует антибиотика или противовирусного лечения против вируса. Лечение должно быть симптоматическим. Цель - предотвратить потерю жидкости и электролитов. Заниматься самолечением неправильно. Необходимо обязательно обратиться к врачу, дети с рвотой и неспособностью принимать жидкость должны находиться под наблюдением врача», - сказал врач.