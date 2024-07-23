Как проявляется ротавирус у детей, и как его лечить

В последнее время среди детей распространяется инфекция ротавируса. Родители жалуются, что их дети страдают лихорадкой, рвотой и болями в животе, особенно часто заболевают младенцы.

Как сообщил педиатр Вагиф Гараев, заболевание чаще всего наблюдается у детей до 5 лет. Вирус передается через загрязненную воду и продукты питания: «У больных повышается температура, наблюдается постоянная рвота и диарея. Если организм теряет много жидкости, состояние становится серьезным. Самолечение неправильно, необходимо обязательно обратиться к врачу. Дети, которые не могут принимать жидкость, должны находиться под наблюдением врача».