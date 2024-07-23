Иванишвили может стать президентом Грузии

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе не исключил, что миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили может быть представлен на пост президента.

«Господин Иванишвили, если он решит баллотироваться в президенты, я уверен, станет лучшим президентом в истории Грузии», — сказал Брегадзе журналистам.

Предположение о возможной новой роли Иванишвили от представителей правящей партии прозвучало впервые. Официально оно пока ничем не подкреплено.

В Грузии больше нет прямых президентских выборов. После парламентских выборов в октябре нового президента изберет коллегия из 300 выборщиков — это депутаты парламента и представители регионов.