Сенсационные подробности о поставках вооружения из Ирана в Армению

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:06

Как сообщал ранее haqqin.аz, Иран заключил с Арменией секретное соглашение о поставке вооружения на сумму 500 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Iran International, расположенное в Лондоне. Речь идет о поставках беспилотников «Шахед-136», «Шахед-129», «Шахед-197», «Мохаджер-6», а также зенитно-ракетных комплексов «Хордад-3», «Маджид», «Хордад-15» и «Шахид Арман». В свою очередь, Министерство финансов Армении сообщило, что расходы на оборону в 2024 году увеличились на 81 процент по сравнению с 2020 годом. Оборонный бюджет страны в 2024 году составляет около 1,4 миллиарда долларов, и сумма, выделяемая Ирану в рамках сделки, составляет около трети этого самого бюджета. Неизвестно, откуда Армения изыскала средства на вооружение, но по оценке некоторых аналитиков, Ереван мог получить кредит на военные ассигнования. По словам высокопоставленного военного чиновника на Ближнем Востоке, это соглашение было разбито на несколько контрактов и подписано за последние несколько месяцев.



Новость о военном соглашении распространила канадский журналист и документалист иранского происхождения Негар Можтахеди. Она отмечает, что министерства обороны Ирана и Армении отказались комментировать ситуацию. Ирано-армянская оружейная сделка включает не только поставки дронов-камикадзе и систем ПВО, но также разведывательное сотрудничество, тесные военные связи, обучение и создание баз на армянской территории. Таким образом, Иран присоединяется к странам, вооружающим Армению, вслед за Индией и Францией. Уже известно, что Армения за последние годы стала крупнейшим импортером индийского оружия. Только в этом году объем оружейных контрактов между Индией и Арменией составляет 800 миллионов долларов. За последние два года Армения заключила контракты с Индией на поставку различных систем вооружения на миллиарды долларов, включая ударные системы. Франция, первая страна среди членов НАТО, вооружающая Армению, заключает с Ереваном один за другим контракты на поставку оружия. Недавно Париж заключил контракт на поставку Армении гаубиц «Caesar», а президент Эммануэль Макрон заявил, что процесс вооружения Армении будет продолжен. Таким образом, Иран присоединяется к странам, решившим «подлить масла в огонь» в южнокавказском регионе. Что свидетельствует о нестабильной политике Тегерана в отношении Южного Кавказа или его коварных замыслах. Приходится констатировать, что в 2020 году, после деоккупации Карабаха, Тегеран сначала решил усилить поддержку Еревана, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся геополитическим условиям в регионе, параллельно проводя агрессивную политику против Азербайджана, организуя пропагандистские атаки и даже концентрируя войска на границе. Позже, когда стало очевидно, что эта политика не приносит плодов и Армения поворачивается к Западу, Иран скорректировал свою политику. Тегеран начал посылать Еревану сигналы о том, что попытки Запада укрепиться в регионе через Армению опасны, а напряженность между Ираном и Азербайджаном спала. Стороны вернулись к взаимовыгодному сотрудничеству, и могло показаться, что ситуация в регионе стабилизируется. Иран, убедившись, что союз с прозападной Арменией не отвечает его интересам, выбрал в качестве основного партнера Азербайджан.

Однако, раскрытие тайной сделки по продаже оружия в очередной раз подтверждает, что Иран, как всегда, замышляет коварную игру. Негар Можтахеди предполагает, что продажа Армении оружия на 500 миллионов долларов вызовет гнев Азербайджана. Как известно, злополучные иранские дроны-камикадзе «Шахед-136» широко используются Россией против Украины. Максимальная дальность полета этих дронов составляет 1000 (по некоторым данным даже 2000) километров, они несут боевую часть массой 50-60 килограммов. Несмотря на примитивность и низкую скорость, они обладают высокой разрушительной силой. Из-за низкой стоимости Россия не опасается применять их массово. Согласно информации из открытых источников, цена такого дрона составляет не более 20 тысяч долларов. Дроны «Шахед-129», проданные Ираном Армении, можно считать более серьезным оружием. Это ударный беспилотный летательный аппарат средней высоты (примерно 7 тысяч метров) с полезной нагрузкой до 400 килограммов. Он может находиться в воздухе без перерыва 24 часа, а максимальная дальность полета достигает 3400 километров. Эти дроны несут бомбы «Садид-345», произведенные в Иране. Открытые источники не предоставляют много информации о дронах «Шахед-197», но известно, что это аналог американского беспилотника RQ-170. В 2011 году Иран с помощью средств радиоэлектронной борьбы перехватил управление беспилотником RQ-170, выполнявшим полеты над Афганистаном, и посадил его на своей территории. После этого методом обратного инжиниринга была создана копия, и началось их массовое производство.