В Кремле заявили, что открыты для переговоров

Россия «открыта» для переговоров, но нужно понять, насколько готова к ним Украина, имеет ли она «разрешение на это от своих кураторов». Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона, и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов. Пока, вы видите, очень разные заявления звучат, пока не совсем понятно», - сказал представитель Кремля.

Песков также сказал, что Россия на практике допускает разные варианты переговоров по Украине, несмотря на «нелегитимность» Владимира Зеленского в качестве президента этой страны. «Вопрос непростой, - сказал он, отвечая на вопрос, исключает ли Москва переговоры именно с Зеленским. - С юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Поэтому здесь возможны разные варианты».