На Филиппинах из-за наводнений, вызванных супертайфуном "Гаеми" более 20 человек погибли и не менее 15 получили ранения. Об этом сообщил телеканал ABC-CBN News.

Стихия затронула более 900 тысяч человек, в местных аэропортах отменены десятки рейсов.

По данным филиппинской национальной полиции, пятеро человек считаются пропавшими без вести. Чрезвычайное положение было объявлено в столичном регионе, а также в четырех провинциях на севере страны.