Матери Национального героя Натика Гасымова предоставили новую квартиру
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило Дурсун Гасымовой, матери Национального героя Натика Гасымова квартиру в Гяндже. Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов.
Отмечается, что Д.Гасымовой предоставлена полностью отремонтированная двухкомнатная квартира.
Напомним, распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 июня 2024 года Натику Гасымову посмертно присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».