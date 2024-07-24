Минобороны Армении опровергает: Ереван не заключал тайное соглашение с Ираном

Министерство обороны Армении опровергло информацию о подписании соглашения с Ираном о закупках оружия.

Накануне об этом писало издание Iran International. В публикации отмечалось, что Ереван и Тегеран заключили тайное соглашение на $500 млн. По версии издания, Армения должна получить на указанную сумму некоторые виды беспилотников и зенитно-ракетных установок.

Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян в комментарии армянским СМИ назвал эту информацию «надуманной».

«На публикации с надуманным содержанием не реагируем», - сказал Торосян.