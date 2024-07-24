В Румынии обнаружены обломки российских «шахедов»
Румынские военные обнаружили обломки российских дронов -камикадзе Shahed-131/136, которые во время ночной атаки россиян по Украине влетели в воздушное пространство Румынии, сообщает издание Digi24 со ссылкой на источники в вооруженных силах страны.
Вторую ночь подряд российские дроны нарушают воздушное пространство Румынии. Накануне ночью «шахеды» атаковали Измаил, расположенный напротив Палаура, и измаильский порт на Дунае.
Этой ночью российские дроны снова атаковали Одесскую область. Повреждение есть в порту Вилково, находящемся в дельте Дуная.