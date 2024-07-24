Турция начала активно выдавать разыскиваемых Россией лиц
Турция начала «активно выдавать» лиц, разыскиваемых российскими правоохранительными органами, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с турецким коллегой Бекиром Шентюрком.
«Во многом благодаря личным контактам на высоком уровне из Турции начали активно выдавать лиц, разыскиваемых по запросам правоохранительных органов России. Я полностью разделяю такой практико-ориентированный, неполитизированный подход, который подчеркивает нашу приверженность к соблюдению принципа неотвратимости наказания для преступников», - сказал Краснов.