Полад Бюльбюльоглы идет в депутаты
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы будет баллотироваться в депутаты. В беседе с haqqin.az посол подтвердил данную информацию.
Посол будет баллотироваться по Шуша-Агдам-Ходжавендскому избирательному округу №124 на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 1 сентября.
«Если шушинцы выберут меня в качестве своего представителя в парламенте, я сделаю все, чтобы оправдать их доверие. Стать депутатом от Шуши - это огромная честь», - сказал Бюльбюльоглы по этому поводу.