Тело 16-летнего Низама Рагимханова, жителя деревни Джагаргышлаг в Гусаре, утонувшего 23 июля в Самур-Апшеронском канале, который проходит рядом с населенным пунктом, до сих пор не найдено. Трагический инцидент произошел на участке канала, проходящего через территорию Джагаргышлаг.

По словам близких Рагимханова, Низам отправился к каналу с родственником. Тому удалось сразу же выбраться из воды, однако Низам утонул. «Проходящий мимо человек услышал крики Низама, однако помочь не смог. Прибыв на место происшествия, мы нашли на берегу одежду Низама, но его самого не обнаружили», - рассказали родственники haqqin.az. По их словам, канал загрязнен илом, что затрудняет поиски.

К тому же воду в канале не перекрыли, поэтому сельчане не могут проводить поисковые работы: «Два дня воду в канале не перекрывают. Если это сделать, жители села также смогут присоединиться к поискам».