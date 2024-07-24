Не могут найти тело 16-летнего Низама Рагимханова. Что делать? чрезвычайная ситуация
Тело 16-летнего Низама Рагимханова, жителя деревни Джагаргышлаг в Гусаре, утонувшего 23 июля в Самур-Апшеронском канале, который проходит рядом с населенным пунктом, до сих пор не найдено. Трагический инцидент произошел на участке канала, проходящего через территорию Джагаргышлаг.
По словам близких Рагимханова, Низам отправился к каналу с родственником. Тому удалось сразу же выбраться из воды, однако Низам утонул. «Проходящий мимо человек услышал крики Низама, однако помочь не смог. Прибыв на место происшествия, мы нашли на берегу одежду Низама, но его самого не обнаружили», - рассказали родственники haqqin.az. По их словам, канал загрязнен илом, что затрудняет поиски.
К тому же воду в канале не перекрыли, поэтому сельчане не могут проводить поисковые работы: «Два дня воду в канале не перекрывают. Если это сделать, жители села также смогут присоединиться к поискам».
Родители подростка со слезами на глазах уже два дня ждут у канала, чтобы найти тело своего единственного сына.
В ответ на запрос haqqin.az по поводу перекрытия воды в канале в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сказали, что данная мера не входит в компетенцию министерства, поэтому запрос был направлен в соответствующие органы.
В другом сообщении министерства говорится, что 23 июля на горячую линию «112» поступила информация о том, что один человек утонул в Самур-Апшеронском канале, проходящем через территорию деревни Кузунгышлаг в Гусарском районе. К поисковым работам немедленно приступили сотрудники Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах и Северного регионального центра МЧС.
В настоящее время продолжаются непрерывные поисковые операции в тех направлениях, где, предположительно, утонул Низам Рагимханов (2008 г.р.). Чрезвычайно высокая скорость потока воды в канале ввиду наблюдающихся в стране интенсивных осадков затрудняет проведение поисковой операции. Дополнительная информация будет предоставлена позже.