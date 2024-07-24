Али Асадов встретился с главным судьей Турции фото
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 25 июля с председателем Конституционного суда Турции Кадиром Озкая.
Как сообщили haqqin.az в Кабмине, на встрече было выражено удовлетворение устойчивым развитием связей между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-транзитной и других областях. Было также отмечено долгосрочное плодотворное партнерство в судебно-правовой сфере.
Была подчеркнута значимость усилий президентов Азербайджана и Турции в повышении международного авторитета Организации тюркских государств и ее превращении в региональный центр силы.
Также была отмечена важность сотрудничества между конституционными судами двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, и в первую очередь в рамках Конференции конституционных юрисдикций тюркского мира.
На встрече обсуждались перспективы развития азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях, в том числе в судебно-правовой сфере.
Во встрече принял участие председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев.