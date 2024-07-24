Как сообщили haqqin.az в Кабмине, на встрече было выражено удовлетворение устойчивым развитием связей между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-транзитной и других областях. Было также отмечено долгосрочное плодотворное партнерство в судебно-правовой сфере.

Была подчеркнута значимость усилий президентов Азербайджана и Турции в повышении международного авторитета Организации тюркских государств и ее превращении в региональный центр силы.