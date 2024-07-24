Напряженность в Эгейском море: Турция задержала итальянское судно

Турецкие военные корабли предотвратили попытку итальянского судна войти в территориальные воды Турции в Эгейском море, говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что итальянскому судну, пытавшемуся войти в южную часть турецкой морской юрисдикции в Эгейском море, сначала было сделано предупреждение о том, что для входа в территориальные воды Турции необходимо получить разрешение.

«22 июля вышеупомянутому судну было сделано предупреждение о недопустимости входа в территориальные воды Турции, и оно было заблокировано нашими кораблями. Впоследствии после координации судну было разрешено проведение работ на определенных координатах, и оно завершило свою деятельность, покинув наш континентальный шельф в сопровождении кораблей ВМС. Деятельность указанного судна в регионе тщательно отслеживается нашими военно-морскими силами», - говорится в заявлении.