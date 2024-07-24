Польша об ударах вглубь России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что рано или поздно Украина получит разрешение от союзников наносить удары западным оружием по объектам, находящимся в глубине территории РФ. Об этом его заявлении сообщает RMF24.

Комментируя до сих пор дискуссионный вопрос использования Вооруженными силами Украины западного вооружения для ударов по территории РФ, Сикорский сказал: "Капля камень точит".

"Я не вижу, чтобы Путин сдерживался. За исключением того, что он еще не использовал ядерное оружие, я думаю, что он использует все, что у него есть. Включая гигантские бомбы, которыми он уничтожает гражданские поселения. Все зверства, на которые он способен, уже применяются на поле боя", – сказал глава польского МИД.