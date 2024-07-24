В Бельгии готовились теракты

Семь человек арестованы в Бельгии по обвинению в подготовке террористических актов. Об этом сообщила Федеральная прокуратура королевства.

«Семь человек арестованы в рамках расследования подготовки террористического нападения. В разных районах Бельгии, в частности в Антверпене, по этому делу проведено 14 обысков», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Информация о личностях задержанных или предполагаемых целях терактов пока не раскрывается.