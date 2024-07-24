«Мечтатели» заявили о планах отдать под суд партию Саакашвили

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» («ЕНД»), учрежденная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, будет отдана под суд после парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Сейчас мы говорим об отдаче под суд политической силы, то есть отдаче под суд этой агентуры, за чем свободно могут последовать приговоры на индивидуальном уровне», — сказал грузинский премьер.

Кобахидзе пообещал рассказать о формах наказания партии позже. Он отметил, что в стране не может быть установлена демократия, когда оппозиция называется «преступной». По его словам, население знает о «преступлениях», совершенных прежними властями Грузии. Он указал, что многие представители «ЕНД» были осуждены, включая Саакашвили.