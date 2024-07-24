В Москве задержали террориста из Баку

В Москве полицейские остановили на Мичуринском проспекте мужчину для проверки документов. Он оказался боевиком группировки «Джебхат ан-Нусра», отделения «Аль-Каиды», который находится в розыске по каналам Интерпола. Мужчину задержали, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, задержанным оказался 37-летний гражданин Азербайджана. В розыске он находится по запросу Баку, его обвиняют в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества. Мужчина в 2013 году выехал в Сирию, где вступил в ряды террористической группировки. Ордер на его арест был выдан в 2019 году.