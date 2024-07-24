«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб», — заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что необходимые следственные действия и экспертизы продолжаются.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что 18-летний подозреваемый — житель Днепра. По версии следствия, в ходе подготовки к преступлению он арендовал как минимум три квартиры во Львове. «Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок — только исполнитель», — сообщил Клименко.

Покушение на Ирину Фарион произошло вечером 19 июля около ее собственного дома во Львове — ей выстрелили в голову. Когда приехала скорая, Фарион была еще жива, но через несколько часов умерла в больнице. Нападавший с места убийства скрылся.