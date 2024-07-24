Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с совершенными Арменией провокациями на границе.

В заявлении говорится: «Министерство обороны Азербайджанской Республики уже сообщало о недавно совершенных Арменией провокациях с применением тяжелого оружия в Кельбаджарском направлении и с применением квадрокоптера - в Товузском направлении.

Отметим, что подобные провокации со стороны Армении отнюдь не первый случай, они носят постоянный характер. Военные учения, проведенные Соединенными Штатами Америки в Армении, оснащение Францией Армении смертоносным оружием и оказание Европейским союзом военной помощи Армении под прикрытием Европейского фонда мира на предварительном этапе в размере десяти миллионов евро вдохновляют оккупационную Армению совершать подобные провокации и свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана.

Министерство обороны еще раз предупреждает Армению и ее покровителей о том, что им следует воздержаться от намерения создать новый очаг войны на Южном Кавказе. Если подобные провокационные действия против нашей страны не будут прекращены, то будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны с использованием всех средств, имеющихся в арсенале Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе ляжет на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей».