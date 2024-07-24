Создавая новые возможности для владельцев бизнеса с выгодным тарифом «Маэстро», Birbank Biznes продолжает предлагать выгодные предложения своим клиентам. Благодаря продукту, который является первым в банковском секторе страны, клиенты могут сами создавать тарифные пакеты, выбирая операции и услуги в любом объеме и количестве в соответствии с потребностями бизнеса. В настоящее время к тарифу добавлена еще одна операция.

С 24 июля каждый предприниматель, присоединившийся к тарифу «Маэстро», во время выбора также может приобрести POS (терминальные) операции. Это позволит владельцам бизнеса получить в среднем до 65% скидки на банковские расходы по сравнению со стандартным тарифом.

Для дополнительной информации: https://kbl.az/bbprmp

Для получения дополнительной информации о системе Birbank Biznes, которая позволяет предпринимателям экономить время, перейдите по ссылке https://birbank.business или позвоните в Информационный центр 896.