4 азербайджанских студента получат образование в Гарварде, 3 – в Оксфорде

Утвержден предварительный список лиц на 2024-2025 учебный год, которые будут учиться за рубежом по Государственной программе по получению образования молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах. Об этом информирует Министерство науки и образования.

По предварительным итогам конкурса этого года, звание участника программы завоевали 295 кандидатов. 99 из них будут учиться в десяти лучших вузах мира.

4 человека будут учиться в Гарвардском университете, 13 - в Колумбийском университете, 3 – в Оксфордском университете, остальные - в Массачусетском технологическом институте, Национальном университете Сингапура, Кембриджском университете и т.д. по следующим специальностям: информационные технологии, инженерия, государственное управление, статистика и анализ данных, а также по другим приоритетным областям.

4 победителя международных олимпиад будут учиться по госпрограмме в Сингапуре.

Очередной список отобранных участников программы будет представлен общественности в ближайшие дни, заявили в министерстве.