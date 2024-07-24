Народному артисту предъявили обвинения
В управлении полиции продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с хулиганскими действиями народного артиста Азербайджана Агададаша Агаева и охранника Medera Hospital Нуреддина Джалилова.
Как стало известно haqqin.az, в рамках расследования уголовного дела по статье 221.3 (хулиганство) Уголовного кодекса Азербайджана назначены соответствующие экспертизы для определения степени нанесенных травм.
Оба лица привлечены к уголовной ответственности, им предъявлены обвинения.