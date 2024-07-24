Нашли затонувшее судно с шампанским для русского царя фото
Водолазы на дне Балтийского моря, у берегов Швеции обнаружили парусник XIX века, доверху загруженный шампанским, вином, минеральной водой и фарфором. Судно везло более 100 бутылок шампанского. Предположительно, оно могло следовать в Санкт-Петербург, предназначался груз русскому царю.
Об этой удивительной находке сообщает BBC, ссылаясь на польскую исследовательскую компанию Baltitech, которая специализируется на поиске и исследовании затонувших кораблей в Балтийском море.
«Я занимаюсь дайвингом уже 40 лет. Время от времени мы находим одну или две бутылки. Но я никогда не видел ящиков с бутылками алкоголя и корзин с водой, как здесь», — говорит руководитель компании Baltitech Томаш Стахура.
Сегодня большинство людей, скорее всего, заинтересовались бы шампанским, но в середине XIX века минеральная вода была эксклюзивным продуктом. По словам Стахуры, к ней относились тогда почти как к лекарству и попадала она только на королевские столы.
На данный момент сокровище остается там, где его и нашли — на морском дне. На помощь вызваны подводные археологи. Шведские власти были уведомлены о находке, и будет необходимо провести ее документальное оформление, чем этот необычный груз можно будет поднять на поверхность.
«Оно пролежало там 170 лет, так что пусть полежит еще год», — заключил в разговоре с BBC Томаш Стахура.