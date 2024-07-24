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Водолазы на дне Балтийского моря, у берегов Швеции обнаружили парусник XIX века, доверху загруженный шампанским, вином, минеральной водой и фарфором. Судно везло более 100 бутылок шампанского. Предположительно, оно могло следовать в Санкт-Петербург, предназначался груз русскому царю. Об этой удивительной находке сообщает BBC, ссылаясь на польскую исследовательскую компанию Baltitech, которая специализируется на поиске и исследовании затонувших кораблей в Балтийском море.

«Я занимаюсь дайвингом уже 40 лет. Время от времени мы находим одну или две бутылки. Но я никогда не видел ящиков с бутылками алкоголя и корзин с водой, как здесь», — говорит руководитель компании Baltitech Томаш Стахура. Сегодня большинство людей, скорее всего, заинтересовались бы шампанским, но в середине XIX века минеральная вода была эксклюзивным продуктом. По словам Стахуры, к ней относились тогда почти как к лекарству и попадала она только на королевские столы.