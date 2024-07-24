Россия готовит наступление на стратегический город Украины немецкие СМИ
Российская армия готовит наступление на Гуляйполе Запорожской области Украины. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.
Как рассказал изданию ветеран ВСУ, который поддерживает контакт с бойцами на передовой, сейчас ВС РФ концентрируются вблизи захваченного города Пологи, чтобы наступать оттуда на Гуляйполе.
«Россияне сейчас готовят наступление в Запорожской области и перебрасывают войска в Пологи для удара в направлении Гуляйполя. Гуляйполе является важным стратегическим и логистическим пунктом для украинцев. Если россияне возьмут его, Украина окажется под массированным давлением в Запорожской области», - сказал ветеран.
Другой источник в военных кругах Запада сообщил, что незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне союзников альянса проинформировали из Киева об украинском плане мобилизации, который может привести к «локальным контратакам начиная с осени». По данным Bild, уже сейчас для этого в ВСУ формируются новые бригады, проводится ротация пострадавших частей и компенсируются потери. На Западе считают, что военные силы РФ могут надорваться в течение ближайших месяцев, что может привести к новому повороту на поле боя.