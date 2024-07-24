У Венгрии и Словакии проблемы с российской нефтью

Страны обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Киевом. Но, как отметил еврокомиссар Валдис Домбровскис, Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации. Эту позицию на встрече торговых представителей стран ЕС 24 июля поддержали 11 из 27 членов объединения, и ни один из них не встал на сторону Будапешта и Братиславы.

Торговое соглашение с Украиной включает в себя положение о безопасности, которое допускает срыв поставок.

Напомним, что ранее Венгрия и Словакия получили исключение из европейского эмбарго на российскую нефть, которую они получали по нефтепроводу «Дружба». В конце июня Киев запретил транзит нефти через свой участок нефтепровода российской компании «Лукойл». В то же время поставки «Роснефти» и «Татнефти» по «Дружбе» продолжились.