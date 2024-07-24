Украине грозит дефолт

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Украины в иностранной валюте после того, как страна договорилась о реструктуризации внешнего долга на 20 миллиардов долларов.

В сообщении агентства сказано, что соглашение о реструктуризации внешнего государственного долга, достигнутое 22 июля между правительством Украины и некоторыми кредиторами, «знаменует собой начало процесса, подобного дефолту».

Минфин Украины сообщил 22 июля, что Киев договорился с Комитетом держателей еврооблигаций о комплексной реструктуризации внешнего долга на 20 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что действующие еврооблигации обменяют на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37%, что позволит Украине сэкономить 11,4 миллиарда долларов на обслуживание долга в следующие три года.

1 августа истекает срок соглашения, согласно которому Украина может не перечислять международным кредиторам текущие платежи по долгам. Соглашение приняли после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В июне 2024 года Минфин Украины предложил кредиторам списать 60% текущей стоимости ее долга, то есть примерно 12 миллиардов долларов, но держатели облигаций не согласились. Как сообщал The Economist, если Украина не сможет договориться о списании долга, то она может попросить продлить действующий мораторий на выплаты по долгам или объявить дефолт.