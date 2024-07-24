Украинцы вырвались из российского окружения

Украинским военным удалось выйти из окружения в районе населенного пункта Прогресс в Донецкой области, примерно в 20 км от города Покровск, сообщает украинский проект DeepState, который рассказывает о ситуации на фронте.

Судя по сообщениям DeepState, в этом районе «несколько наблюдательных пунктов» двух батальонов ВСУ попали в полное окружение российских войск.