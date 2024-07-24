Украинцы вырвались из российского окружения
Украинским военным удалось выйти из окружения в районе населенного пункта Прогресс в Донецкой области, примерно в 20 км от города Покровск, сообщает украинский проект DeepState, который рассказывает о ситуации на фронте.
Судя по сообщениям DeepState, в этом районе «несколько наблюдательных пунктов» двух батальонов ВСУ попали в полное окружение российских войск.
Проект утверждает, что командир соответствующей бригады не дал приказ выходить из окружения, поэтому военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады решили прорываться с боем самостоятельно.
Cколько именно военных попало в окружение, DeepState не уточняет. Но, согласно его сведениям, «при помощи слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах, ребята из первого и третьего батальонов смогли вырваться из окружения в полном составе».
Прогресс находится между городом Авдеевка, который перешел под контроль армии РФ, и Покровском, в направлении которого сейчас наступают российские войска.