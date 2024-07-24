Экс-министр фигурирует в деле о покушении на Иванишвили

Бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, разыскиваемый за ряд преступлений, фигурирует в деле о подготовке террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти в Грузии, включая убийство почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Об этом заявил депутат сакребуло (горсобрание) Поти от партии "Единое национальное движение" Лаша Рухая после опроса в Тбилисском городском суде.

Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что проводит расследование в том числе относительно подготовки убийства Иванишвили. За последние дни СГБ опросила нескольких человек.

"Были вопросы, знаком ли я с кем-то. Были вопросы про бывших членов правительства, называли фамилии", – сказал Рухая.