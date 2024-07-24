Сербия начнет полеты в Азербайджан

До конца этого года компания Air Serbia намерена начать прямые тестовые полеты из Белграда в Баку, заявил министр культуры Сербии Никола Селакович на 8-м заседании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией в Баку.

«Сербия является одной из немногих стран, куда граждане Азербайджана могут путешествовать без визы. Однако между нашими странами пока не налажено прямого авиасообщения. В ближайшие дни мы планируем провести видеоконференцию с представителями Азербайджана, чтобы обсудить этот вопрос», — отметил Никола Селакович.