Украина о бегстве российских военных кораблей

«Раньше они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Темрюк, или периодически находиться в Таганрогском заливе, то сейчас решили покинуть акваторию», — сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он утверждает, что украинские военные уничтожили в порту «Кавказ» паром «Славянин», который российская армия использовала для обеспечения логистики. После этого из акватории были выведены все военные российские суда.

«То есть он использовался для международных перевозок до того момента, пока не были повреждены два предыдущих железнодорожных парома. Он использовался в интересах военной логистики РФ и был фактически единственным таким элементом, который связывал материковую железную дорогу с крымской железной дорогой», — отметил он.

Плетенчук уточнил, что в Черном море присутствует только одна подводная лодка российских Вооруженных сил. «До этого достаточно длительное время, более недели, вообще не было никаких единиц, но, конечно, покинуть полностью акваторию Черного моря они себе не могут позволить, разве что речь идет о надводных кораблях», — подчеркнул он.

23 июля Генштаб ВСУ заявил об успешной атаке на паромное судно в Краснодарском крае.

В общей сложности за время войны Россия лишилась более 20 военных кораблей, включая большие десантные (БДК), подводные лодки и флагманский крейсер «Москва», следует из подсчетов Oryx на основе открытых данных. До вторжения в Украину флот России в Черном море насчитывал более 70 кораблей.