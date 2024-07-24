Евросоюз за ядерную сделку с Ираном

«Наша политика относительно этого соглашения не менялась. Мы продолжаем прилагать все необходимые усилия. Наша позиция по Ирану остается прежней», - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли изменения в политике ЕС по СВПД.

Массрали заявила, что соблюдение этой сделки является лучшим способом обеспечить защиту от ядерной угрозы и соблюдение режима нераспространения ядерного оружия.

По ее словам, ЕС всегда считал важным поддержание отношений с Тегераном. «Вот почему мы продолжаем вести переговоры с Ираном по всем темам. И что касается ситуации относительно ядерной тематики, именно поэтому мы прилагаем все возможные усилия, чтобы Иран не был в состоянии создавать ядерное оружие», - продолжила представитель Борреля.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС в 2022 году прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре в переговорах наступила пауза, которая длится до сих пор.