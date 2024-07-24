Патрушев «отнял» у Украины море

Украина «больше не сможет проводить свои учения» в Азовском море, так как теперь это «внутреннее море России», заявил помощник президента России Николай Патрушев.

По его словам, «идея о морских учениях ВМС Украины в этом водоеме не имеет смысла», поскольку «Украина фактически и юридически потеряла доступ к азовской акватории».

«Одновременно были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота», - сказал Патрушев.