В Баку закроют две дороги

С 00:00 26 июля до 07:00 29 июля будет полностью ограничено движение автотранспорта в связи с началом ремонтных работ на улице Хагани (от улицы Пушкина до улицы К.Сафаралиевой) Сабаильского района, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Также с 00:00 26 июля по 00:00 30 июля будет закрыта часть проспекта 8 Ноября от улицы Садыгджан до Зыхского круга.

Водителей просят использовать альтернативные маршруты.