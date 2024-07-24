В Баку закроют две дороги
С 00:00 26 июля до 07:00 29 июля будет полностью ограничено движение автотранспорта в связи с началом ремонтных работ на улице Хагани (от улицы Пушкина до улицы К.Сафаралиевой) Сабаильского района, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Также с 00:00 26 июля по 00:00 30 июля будет закрыта часть проспекта 8 Ноября от улицы Садыгджан до Зыхского круга.
Водителей просят использовать альтернативные маршруты.
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