YouTube в России умирает

До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России может снизиться до 40%, к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь пока не затронет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», - утверждает Хинштейн.

По его словам, для «приведения в чувство» YouTube неслучайно был выбран летний период, когда большинство людей в отпусках и пользуются для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Депутат уверяет, что «деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам».

По мнению Хинштейна, «дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши (РФ – ред.) законы, ничего хорошего его здесь не ждет. Тем более что альтернативные площадки (RuTube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно».