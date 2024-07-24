Сегодня на чемпионатах Европы по баскетболу в Косово и Албании состоялись два матча между сборными Азербайджана и Армении.

На чемпионате Европы U-18 в дивизионе «С» среди девушек в Приштине наша команда разгромила армянок со счетом 68:42 и уверенно заняла 1-е место в группе. Ранее были обыграны Албания и Грузия. В полуфинале наши баскетболистки, скорее всего, сыграют с Кипром.

Наша мужская юношеская команда U-18 также в дивизионе «С», игры которого проходят в Албании, тоже смогла одолеть Армению – 76:69

Вчера наша команда обыграла Молдову. Таким образом, и тут Азербайджан с 1-го места выходит в полуфинал.