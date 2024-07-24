Лига конференций: «Сумгаит» забил венграм и пропустил Играя в меньшинстве; видео, обновлено 20:45

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На 39-й минуте «Фехервар» восстановил равновесие – 1:1.

Отличился Тобиас Кристенсен.

*** 20:34

На 32-й минуте «Сумгаит» остался в меньшинстве.

За фол, не заслуживающий красной карточки, прямое удаление получил Мурад Хачаев. Албанский арбитр Флориан Лата явно ошибся.

*** 20:22

На 20-й минуте Сабухи Абдуллазаде выводит «Сумгаит» вперед! 1:0!

*** 20:17

Сегодня сразу три азербайджанских футбольных клуба проводят первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

В Сумгаите местный одноименный клуб принимает венгерский «Фехервар». Матч уже начался. Пока счет 0:0.

Стартовые составы команд

«Сумгаит»: Мехти Джаннатов, Эльвин Бадалов, Мурад Хачаев, Ровлан Мурадов, Славиша Радович, Фернандо Медейрос, Сабухи Абдуллазаде, Хордан Ресабала, Рагим Садыхов, Рой Кахат, Никола Вуйнович.

«Фехервар»: Балаш Тот, Никола Серафимов, Тобиас Кристенсен, Бенце Беди, Богдан Мельник, Сабольч Шен, Чаба Спэндлер, Арон Чонгвай, Матьяс Катона, Милан Пето, Нейц Градишар.