Лига конференций: «Сумгаит» забил венграм и пропустил Играя в меньшинстве; видео, обновлено 20:45
На 39-й минуте «Фехервар» восстановил равновесие – 1:1.
Отличился Тобиас Кристенсен.
*** 20:34
На 32-й минуте «Сумгаит» остался в меньшинстве.
За фол, не заслуживающий красной карточки, прямое удаление получил Мурад Хачаев. Албанский арбитр Флориан Лата явно ошибся.
*** 20:22
На 20-й минуте Сабухи Абдуллазаде выводит «Сумгаит» вперед! 1:0!
*** 20:17
Сегодня сразу три азербайджанских футбольных клуба проводят первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.
В Сумгаите местный одноименный клуб принимает венгерский «Фехервар». Матч уже начался. Пока счет 0:0.
Стартовые составы команд
«Сумгаит»: Мехти Джаннатов, Эльвин Бадалов, Мурад Хачаев, Ровлан Мурадов, Славиша Радович, Фернандо Медейрос, Сабухи Абдуллазаде, Хордан Ресабала, Рагим Садыхов, Рой Кахат, Никола Вуйнович.
«Фехервар»: Балаш Тот, Никола Серафимов, Тобиас Кристенсен, Бенце Беди, Богдан Мельник, Сабольч Шен, Чаба Спэндлер, Арон Чонгвай, Матьяс Катона, Милан Пето, Нейц Градишар.